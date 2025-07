En diálogo con el programa televisivo SQP, Moria Casán explotó contra Pampita y dejó en claro que no tiene la mejor relación con la modelo, ya que no es la primera vez que apunta sus críticas a ella . En un primer lugar, aseguró: " Qué aburrida que es esta chica, con esa sonrisa de dulce de batata, tiene brotes ".

Pero eso no fue lo único, sino que la One no dejó tema sin ser cuestionado e incluso hizo referencia al dialecto a Ardohain: "No le entiendo cuando habla, bruta, arrastran las eses no sé si de paquetas o de tilingas". Todo esto no hizo más que desatar un nuevo escándalo, ya que fueron compañeras durante muchos años en Showmatch.

Esto deja en claro que Moria Casán nunca quiso a Pampita, ya que son reiteradas las ocasiones en las que la cuestionó por diferentes razones, y ahora se metió de lleno en su vida amorosa. Por eso, es muy probable que la modelo decida contestarle en las próximas horas o días, ya que la One la dejó mal parada nuevamente.

