El Trinche: "No me imagino haciendo otra cosa, lo que tengo para ofrecer son chistes"

El comediante Martín Dardik, más conocido como el "Trinche" en redes sociales, arrancó en el under, se hizo popular en los tiempos de la cuarentena y ahora presenta su show en el circuito teatral.

Dardik se dedica al stand up desde los 15 años, pero a medida que crecía siempre vio esa faceta como un hobbie. " Con la cuarentena, me creè una cuenta en TikTok y me arrancó a ver mucha más gente ", señaló el Trinche. A pesar de las condiciones, el actor consiguió llegar a la audiencia y traspasar la pantalla, era el momento indicado para empezar a crear contenido y crecer.

En dialogó con Daniela Pantano en el ciclo de C5N "Camarines", el creador de contenidos, que presenta su show de stand up en el Teatro Picadero todos los jueves, contó cómo a medida que avanzaba el tiempo, los seguidores en su cuenta comenzaron a aumentar. "En agosto de 2021, mi productor me dice '¿si armamos una función?. Cuando salimos a la venta, un mes antes se agota en doce horas", recordó.

Esta situación lo sorprendió, ya que no esperaba que todos sus seguidores fueran "reales" y fervientes consumidores de su contenido: "En Tiktok tenía 100 mil seguidores, pero como no salía a la calle pensé que no existían".

Su llegada a Luzzu, donde integra el programa "Antes que nadie", generó que lo conozca mucha más gente. Gracias a esto el ciclo de stand up terminó con un formato semanal.

¿Por qué te dedicas a esto? "Creo que me siento bueno haciéndolo, lo paso bien y no me imagino haciendo otra cosa. Lo que tengo para ofrecer son chistes".