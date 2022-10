El pícaro comentario de L-Gante a Wanda Nara: "Bella"

El cantante L-Gante desde hace tiempo que no se oculta públicamente con Wanda Nara y esta vez comentó pícaramente una publicación de la mediática en su cuenta de Instagram: "Bella bella" , escribió, para responder a una foto de la modelo posando con unos globos. Su comentario es el más destacado de la publicación con casi 5.000 likes.

Si bien Wanda prefiere mantenerse cauta a la hora de hablar de un posible romance con L-Gante, el artista tomó la decisión contraria y no para de manifestar su amor hacia la mediática. "Caminando por Estambul. El señor que me prestó los globos hace bien de tenerlos porque soy experta en que me salgan volando", posteó la modelo en su cuenta con más de 15 millones de seguidores.