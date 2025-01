El llamativo elogio de Susana Giménez para Javier Milei: "Nos daba vergüenza decir que éramos argentinos"

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Susana Giménez fue consultada si estaba al tanto de la visita de Milei y explicó: "Sí, ¡lo vi! Era como si llegaran los Rolling Stones a New York, era impresionante. No me sorprendió, Trump es amigo de él". Con estas palabras, la conductora de Telefe volvió a dejar en claro que está contenta con el primer año de la administración de La Libertad Avanza.