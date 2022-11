El infiltrado en la casa de Gran Hermano, mano a mano con Jorge Rial: "No me costó nada"

"Entré a la casa porque la gente me preguntaba en la calle '¿por qué no fuiste al casting?'. Hay una sola vida", fue la justificación de El Wandi. En cuanto a los detalles específicos de cómo fue que consiguió ingresar, reveló que no estaba enterado de dónde era la casa pero se le dio la posibilidad sin esperarlo.

"Fui a ver jugar al fútbol a unos amigos que jugaban al lado de la casa de Gran Hermano y dije 'bueno, este es mi momento, voy a probar'. Probé, no me costó nada. No planifiqué nada". De esta manera, el propio tiktoker reveló que esta no es su forma de accionar habitualmente, sino que aprovechó una posibilidad que le surgió en el momento.

"Sentí que me tenía que tirar a la pileta, el tema son los problemas después. Salí como en mi casa sinceramente. Nunca tuve esta repercusión", fueron algunas primicias que brindó El Wandi a Jorge Rial. Pero no solo esto, sino que ante la posibilidad de ser denunciado y ser un mal ejemplo para la gente, explicó: "No incentivo a nadie. Que me lleguen mensajes de gente diciendo que le saqué una sonrisa me pone feliz, ese es mi objetivo".

Por último, contó que una vez no pudo completar su objetivo y le sucedió en el barrio de Villa Crespo: "En el Movistar Arena lo pude hacer dos veces, pero a la tercera me sacaron".