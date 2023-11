El incómodo momento de Luciano Castro en la televisión paraguaya: "Si lo hago yo, voy preso..."

Durante su ingreso al programa La Mañana de Unicanal, Luciano Castro quedó envuelto en una incómoda situación con dos mujeres, ya que lo sexualizaron apenas entró al piso . Por eso, le preguntaron si estaba acostumbrado y aseguró: " Lamentablemente sí . No me molesta, pero si lo hago al revés tengo una demanda ".

Pero no se quedó allí, sino que su descargo continuó: "Lo haces vos y es gracioso, lo hago yo y voy preso, pero sigamos, no pasa nada. La igualdad que exista, no que la vendamos en humo". De esta manera, el actor dejó en evidencia su enojo con la situación, ya que si fuera al revés tendría problemas con la ley.

Para finalizar, Luciano Castro hizo énfasis en su molestia con el tema: "A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad". Tras expresar su furia, desde el programa no se disculparon y siguieron como si nada hubiera ocurrido, lo que fue repudiado y ayudó a que el video se haga viral en redes sociales.