El gesto de apoyo de Claudia Villafañe a Juan Darthés luego de primera aparición pública

Desde Brasilia, el actor se expidió en Instagram sobre el fallo de la justicia local, de esta forma la empresaria reaccionó a sus palabras con un corazón en el botón "me gusta" , algo que resultó inesperado por los usuarios. Sin embargo, por el momento, no dio opinión explícita al respecto.

claudia like darthes

Villafañe fue la primera famosa manifestar su apoyo con un like en el video, y también se sumó al gesto Barby Franco, la pareja de Fernando Burlando, quien le dejó un un corazón en la publicación.

El pasado 13 de mayo, el juez brasileño Fernando Toledo Carneiro absolvió a Juan Darthés por considerar prescripto el abuso contra Thelma Fardin y que no fue probado el acceso carnal. Sin embargo, dijo que "quedan dudas sobre la forma en que sucedieron los hechos descriptos en la denuncia" y dejó así habilitada la instancia de apelación.

Thelma Fardin le respondió a Juan Darthés: "Digo la verdad y lo voy a probar"

Thelma Fardin realizó un duro descargo después de que Juan Darthés reapareciera públicamente en las redes sociales. El abogado del actor, Fernando Burlando, difundió un video donde su cliente celebra la absolución en la causa por abuso sexual. "Yo digo la verdad y lo voy a probar", aseguró la actriz.

"Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo, del daño irreparable no tiene sentido. No me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas. La justicia ya emitió dos fallos, y fueron claros y contundentes", sostuvo Darthés, quien agradeció a "todos aquellos que apoyaron".

Fardin reaccionó al mensaje y lo calificó de "mamarracho". "Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo", afirmó la actriz en diálogo con TN Show.

"Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar. Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado", concluyó.