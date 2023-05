El estreno de stand up de Netflix sobre una comediante que te hará reír a más no poder

El stand up que estrena Netflx se podrá ver desde este 9 de mayo.

Netflix estrena un stand up de una gran comediante que se consagró justamente en uno de sus monólogos grabados para la plataforma. Se trata de Hannah Gadsby: Something Special, que te hará reir a más no poder. En este especial, Gadsby hablará de su boda en 2021 con la productora Jenney Shamash y de algunos encuentros traumáticos. El programa se podrá ver a partir de este 9 de mayo.