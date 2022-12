El emotivo mensaje de Celine Dion tras cancelar su gira por una enfermedad incurable

"He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ellos y hablar sobre lo que está pasando" , así comienza el video que publicó la cantante. En el cual explica que recientemente le diagnosticaron un trastorno neurológico llamado "síndrome de la persona rígida" , que afecta a uno en un millón.

Continúa con "aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que solía. Me duele decir hoy que eso significa que no estaré lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero".

El mensaje de esperanza de Celine Dion

A pesar de dar a conocer la preocupante noticia sobre su estado de salud, la cantante no pierde la esperanza de dedicar todo su tiempo para tratar de entender la enfermedad y buscar posibles tratamientos.

En este sentido explicó que "tengo un gran equipo de médicos que trabajan a mi lado para ayudarme a mejorar y mis preciosos hijos, que me apoyan y me brindan ayuda. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva a diario para recuperar mi fuerza y mi capacidad para volver a rendir, pero tengo que admitir que ha sido una lucha".

Por otro lado se lamentó sobre la decisión de cancelar sus show ya que "todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer. Extraño estar en el escenario actuando para ustedes. Siempre doy el 100% en mis espectáculos, pero mi situación en este momento me impide darlo".

Para cerrar el mensaje la cantante remarcó que "ahora tengo que concentrarme en mi salud y tengo la esperanza de que estoy en el camino de la recuperación. Este es mi enfoque y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme".