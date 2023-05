El difícil momento que atravesó Benjamín Vicuña y lo marcó para siempre

En diálogo con Infobae, Benjamín Vicuña contó detalles de cómo fue su infancia: " Tuve lo que tuve . Mi papá, por diferentes razones, fue como muy ejecutivo y cumplió con lo que en la época ya era un montón, que era pagar los colegios, la salud y regalarte zapatillas. Pero nunca me vio jugar rugby, ni en un concert, ni en un acto de fin de colegio ". Con estas palabras, comenzó por dejar en evidencia la lejanía con su papá.

Luego, tras ser consultado si se disculparon entre sí, el actor aseguró: "No tengo mea culpa ni nos pedimos perdón. Yo creo que cuando te transformas en un adulto, tenes la obligación de liberar de culpas y responsabilidad a tu papá. Era un señor grande, con un pensamiento muy radical, muy duro, no lo iba a transformar, no lo iba a modificar, y tampoco fue una cobardía mía".

Para finalizar, Benjamín Vicuña confesó por qué no buscó las disculpas de su padre: "No quería exponerlo a revolver cosas de su pasado para pedirme perdón. Como que dije 'ya está, terminemos la fiesta en paz'. De ahí, de a poco nos reencontramos y lo pude aprovechar en una etapa como adultos. Como que de alguna manera, la vida se compensó, se equilibró". Así, explicó que pudo disfrutar de los últimos momentos de su padre, a pesar de todo el problema en años anteriores.