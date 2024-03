El crudo relato de Lizy Tagliani en el pase con la Negra Vernaci por el Día Internacional de la Mujer

También contó que, en esa nueva casa, había un hombre alcohólico les golpeaba la puerta. Eso se daba en el mismo contexto en el que Lizy se quedaba sola en gran parte de la tarde porque su madre se iba a trabajar.

EL PASE DE LIZY Y LA NEGRA | #8M - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por eso contó: “Tipo 2 de la mañana yo sentía la puerta de chapa que golpeaban. Mi mamá me cazaba, me metía a un ropero, cerraba la puerta. Ponía fuerte la radio y entraba este tipo y yo veía cómo la violaba”.

“Dejaba que pase para que no sea peor. Fue un ‘te dejo hacerlo porque tengo una hija y un hijo que se queda sola. Te cuidó”, reflexionó la Negra Vernaci. “El hombre se iba, mi mamá me sacaba, armaba unas tortillas santiagueñas, ponía la pava, nos sentábamos y me contaba una historia como si no hubiese pasado nada”.

Luego reveló que esa vida cambió desde que se mudaron cuando este mismo hombre robó todo lo que su madre había comprado a crédito para ella. “Me miró, puso la pava, me sentó y dijo: ‘Nos vamos a ir, vamos a cruzar esa puerta y nunca más vamos a volver a este lugar. Vas a tener muchísimo más pantalones de corderoy y buzos con plush. Ahí nos fuimos a vivir a la casa de José, el hombre con quien se terminó casando. Imaginate si las mujeres no son importantes en mi vida”.