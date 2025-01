El cantante de Los Palmeras fue trasladado a una habitación general y mejora su situación

“Amigos, queremos compartirles una buena noticia sobre nuestro querido Cacho Deicas. Su evolución sigue siendo favorable y ya ha sido trasladado a una habitación general, acompañado siempre por su familia", expresa el comunicado.

"El cariño y los buenos deseos de todos ustedes son una fuerza invaluable. Gracias por estar siempre con nosotros. Seguiremos informándoles con el compromiso y la cercanía de siempre", agregaron.

image.png

Por su parte, la familia del cantante usó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de los fanáticos: “Toda la familia agradece de corazón las historias, mensajes de todas partes del mundo, hasta carteles en la clínica que han hecho llegar”.

Qué le pasó al cantante de Los Palmeras

Rubén Cacho Deicas, de 72 años, fue ingresado el jueves pasado en el Sanatorio Grupo MIT, en la ciudad de Santa Fe, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular. Tras el hecho, la banda Los Palmeras se volvió tendencia en las redes por la preocupación de los seguidores del a banda.

No es la primera vez que Deicas sufre un ACV, ya que le pasó en 1998. “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”, contó en una entrevista.

“No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, señaló.