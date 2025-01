Qué dice el nuevo parte médico de Cacho Deicas, el cantante de los Palmeras

instagram cacho deicas parte medico

La familia del histórico cantante de música tropical utilizó la cuenta oficial de Instagram de Deicas para expresar palabras de agradecimiento hacia los fanáticos por el constante apoyo: “Toda la familia agradece de corazón las historias, mensajes de todas partes del mundo, hasta carteles en la clínica que han hecho llegar”.

Además, a través de la cuenta @cachodeicasoficial, compartieron un mensaje en el que destacaron el trabajo del personal médico: “Queremos mencionar principalmente al equipo médico del MIT que están cuidándolo de una manera excepcional”.

Los detalles de la salud del cantante de Los Palmeras, tras sufrir un ACV

Rubén Cacho Deicas, de 72 años, fue ingresado el jueves pasado en el Sanatorio Grupo MIT, en la ciudad de Santa Fe, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular mientras se le practicaba un estudio programado, según había informado Adrián Forni, histórico sonidista de Santa Fe.

Por ese motivo, los integrantes de la banda Los Palmeras debieron prolongar sus vacaciones, ya que este viernes retomarían su trabajo y se iban a presentar en distintos festivales del país. Pero se bajarán de los próximos shows para que Deicas pueda recuperarse.

No es la primera vez que el artista sufre un ACV, ya que le pasó en 1998 y lo contó en una entrevista en el pasado: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”.

Y había agregado: “No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”.