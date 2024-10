El bajista de Paul McCartney, mano a mano con C5N: "La música es un trabajo especial"

Brian Ray también toca guitarras en la banda del exBeatle desde hace años. Contó como se prepara para los conciertos en River y sobre su álbum solista My Town.

Brian Ray acompaña a Paul McCartney en su gira Got back tour que abrió en Montevideo y este sábado llegaba a Argentina. El músico recordó los largos viajes del exBeatle y su banda. Es reconocido por ser su bajista desde 2002. "La música no se convirtió nunca en un trabajo normal. Nunca me olvidé que trabajar con Paul es muy especial", dijo en un mano a mano con C5N.