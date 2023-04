Duro de Domar: la anécdota de Fernanda Callejón con Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand

Anticipándose a la posible anécdota, el conductor del ciclo le pidió: "Pará pará pará, vamos despacito". "Creo que fue en diciembre, antes de irme a Carlos Paz", continuó la actriz.

"No dejó hablar a nadie en la mesa", explicó. "En los cortes no paraba, era el mismo speech, Mirtha no podía creer", agregó.

En medio de su narración, Duggan quiso confirmar una teoría. "¿Escupe cuando habla?", preguntó. "Todo el tiempo", respondió la actriz y agradeció: "Por suerte la tenía a Fátima Florez en el medio".

"Es más, Fátima le hizo (imitó) a Cristina y él se puso vehemente a discutir con Fátima Florez como si estuviera discutiendo con Cristina. Fue tremendo", contó sorprendida.

En ese momento, Carla Czudnowsky bromeó y le lanzó: "Vos comés con Burlando, comés con Milei. No te privas de nada, los gustos en vida". "Yo estaba en la mesa de Mirtha, no me hagan cargo...", se defendió Callejón.

Retomando el relato del día que conoció a Milei, la panelista explicó que "se la pasó hablando de la casta política, de que la quería hacer desaparecer y de pronto ahora, ¿qué pasó?".

"Se juntó con la casta, comió con la casta y dijo todo lo contrario a lo que pensaba de Patricia Bullrich y de todos ellos. Entonces, ¿cómo puede uno confiar?", reflexionó Fernanda, en virtud del último guiño de Milei a la presidenta del PRO, que aseguró que haría un acuerdo con ella y con Macri.

Mariela "Chipi" Anchipi aprovechó la ocasión y también rememoró su primer cruce con el ahora diputado. "En 2017 me invita Anita Martínez a un programa que hacía ella a la noche. Y viene un invitado que aparece hablando fuerte y gritando", detalló.

"Te juro que yo me pasé todo el programa pensando que era un actor cómico, porque decía todo lo que era políticamente incorrecto", comentó entre risas. "Es que durante mucho tiempo nos reímos de Milei porque es un loco. Es cualquier cosa", indicó Czudnowsky.