Duro de Domar: el día que Franco Torchia no reconoció a Maradona

"No puedo no detenerme en sus pies", expresó Pablo Duggan posando la vista sobre las relucientes zapatillas verdes del invitado. "Pero, ¿tiene Franco Torchia una notable obsesión con las zapatillas que lo lleva a pasarse horas limpiándolas? ", preguntó.

Torchia, sin disimular, afirmó: "Verdadero. Es más, el año pasado me regalaron un adminículo con una forma bastante fálica, hay que decirlo", contó ante la carcajada del panel. "Es un cepillo a pila para limpiar calzado", agregó a lo que María Fernanda Callejón sugirió que "te mintieron, eso no es un cepillo".

Luego, el conductor de Duro de Domar quiso saber algo que le resultó increíble. "¿Es cierto que te cruzaste con Diego Maradona, lo pisaste y no lo reconociste?".

"Año 1995, Patio Bullrich. Yo vivía todavía en La Plata y vine a dar una vuelta por Buenos Aires. Nos paramos en una vidriera, absortos mirando. Me tiro hacia atrás y me llevo por delante a Diego Armando Maradona que estaba con Guillermo Coppola. Me miró con cierto desprecio porque fui torpe. Me quedé traumado. Pero, es falso que no lo reconocí", relató.