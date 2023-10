Durísima pelea en el Bailando 2023: Pampita cruzó a Juli Puente y la trató de mentirosa

Luego de la participación de Charlotte Canigia y su baile en el caño, Marcelo Tinelli llamó a diferentes figuras para que realicen una mini coreografía con el elemento. Por eso llamó a Juli Puente, quien estaba sentada en el streaming. Pero no se esperó que Pampita la confronte por unas declaraciones previas.

Fue entonces que, cuando terminó el baile, la modelo intervino: “Marcelo, la señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming. Dijo que yo le dije que vaya al camarín para tocarle la cola”. Todos se sorprendieron y la influencer quedó expuesta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCrisVanadia%2Fstatus%2F1717356960440307808&partner=&hide_thread=false "A LA FILA MI AMOR" Pampita enojadisima con Juli Puente #Bailando2023 pic.twitter.com/Zv6MGlCNKc — Cris Vanadía (@CrisVanadia) October 26, 2023

Puente intentó defenderse: “No, ellos me sacaron de contexto”, haciendo referencia al streaming, pero sus compañeros la acusaron: “Dijiste eso”. "Dale, decí la verdad, que al camarín viniste solita y yo estaba con mi equipo y dije '¿vieron el cuerpo que tiene esta mujer?'", contestó la jurado.

“Pero no te toqué la cola, no te llamé para que vayan a que te toquen la cola. Para mí, quería titulares para los portales mañana. Así que... qué bueno que lo aclaramos cara a cara", agregó. Pero a pesar de la explicación de la profesora de gimnasia, no todo quedó bien.

“¿Por qué inventaste esto hoy?”, indicó Pampita y ella le dijo: “No lo inventé, no me dejaron que lo explique". Pero sin darle espacio a la respuesta sentenció: “A la fila, mi amor”.

Fin del secreto: se supo qué vio Pampita cuando entró al motorhome en el que estaba Vicuña y la China Suárez

Hace diez años trascendió públicamente el escandaloso episodio del motorhome, en el que Pampita descubrió siendo infiel a quien entonces era su pareja Benjamín Vicuña con la China Suarez. Si bien el tiempo pasó, el caso siguió resonando en los medios y en las últimas horas, revelaron qué vio exactamente la modelo en aquél momento.

"Le pregunté '¿todo?' y me dijo 'todo'. Claro, porque los mensajes decían que Vicuña le estaba chupando las t... a la China. O sea, cosas así me contaba", lanzó el periodista.

Sorprendido, Nico Occhiatto le consultó: ¿Pampita vio eso? a lo que el conductor de LAM reveló: "Ella me contó que entró al motorhome porque alguien le avisó que estaban teniendo sexo. Esta es la versión Pampita, ¿eh?"