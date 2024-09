Disney+ prohibirá compartir la contraseña: seguirá los pasos de Netflix

El objetivo es el siguiente: "Se trata de un plan para intentar migrar a los usuarios que comparten cuentas a sus propias suscripciones". A pesar de esto, habrá otra opción, la cual permitirá agregar un miembro adicional por u$s6.99 para el plan básico y por u$s9.99 al premium.

Disney+ programación Disney Plus Tras la fusión con Star+, Disney+ continúa perjudicando a sus usuarios. Redes sociales

"Disney+ está listo para aumentar los precios de la mayoría de sus planes el próximo mes, ya que tendrá una serie de estrenos de alto perfil, incluidos Agatha All Along, Deadpool y Wolverine, e Intensamente 2", continúa el artículo de The Hollywood Reporter. Así, no solo bloquearán el uso compartido, sino que también incrementarán los costos.

Para finalizar, agregaron que la plataforma de streaming Max también se sumará a la medida y será la tercera en hacerlo. Esto no hace más que confirmar que es tan solo una cuestión de tiempo para que todas sigan el mismo camino.

Disney continúa perdiendo licencias deportivas para ESPN: ¿la señal corre peligro?

La división The Walt Disney Company Latin America continúa perdiendo licencias deportivas para ESPN a lo largo y ancho del continente hispano, algo que preocupa a los televidentes teniendo en cuenta que podría tratarse de una desfinanciación de la empresa estadounidense.