Demi Moore posó bajo una cascada en el Gran Cañón del Colorado en microbikini total black

“En septiembre, tuve la oportunidad de viajar a través del Gran Cañón en el río Colorado junto a tantas almas hermosas. Reímos, lloramos y formamos lazos de por vida que mantendré cerca de mi corazón para siempre. Nunca podré describir realmente las muchas maneras en las que esta reciente inmersión natural me ha afectado”, escribió en el texto de la publicación. Además, agregó: “De pie a orillas del río Colorado mientras todos tomamos su magnificencia y belleza, me recordó la urgente necesidad de preservar y proteger esta vital línea de vida”. Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y sus palabras.

Demi Moore microbikini negra Instagram

Elizabeth Hurley se lució con una microbikini amarilla ideal para el verano 2024

Elizabeth Hurley vistió una microbikini colorida dentro de una pileta. La actriz se mostró en nuevo video de Instagram, en donde sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios. La diseñadora lució una microbikini amarilla brillante. El clip la muestra a dentro de un piscina infinita con un paisaje marino paradisíaco de fondo.

La actriz se filmó saliendo de la piscina mientras realizó varias poses en el camino. La microbikini de tono amarillo intenso contrasta con el azul del agua y el cielo, convirtiéndose en el centro de atención de la escena. Entre los detalles de su conjunto se puede decir que es de dos piezas y que contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo. Además, le sumó unos anteojos de sol, logrando una gran combinación.

El video reunió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look. "Hace un mes...", comentó Elizabeth en la descripción del post, insinuando la nostalgia por esos días soleados, y agregó: "Ahora acurrucada frente al fuego con un body de forro polar", demostrando que se puede adaptar a las distintas estaciones del año.