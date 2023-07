Demi Moore se mostró con una microbikini estampada que es la moda para el próximo verano

Para su traje de baño eligió un diseño con un corpiño con molde triangular y una bombacha con tiras ajustables en el costado de la cadera. El estampado además hizo juego con los almohadones que eligió para recostarse. A su look le sumó unos a nteojos de sol y un collar que combinó con su outfit.

Demi Moore microbikini Instagram

La actriz cuenta con más de cuatro millones de seguidores, los cuales están atentos a sus publicaciones y buena parte de estos le dejan miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando sus fotos, looks y paisajes. Con motivo de celebrar el 4 de julio, la modelo compartió esta publicación saludando a Estados Unidos por su Día de la Independencia.

“Feliz día de la independencia! No te olvides de tu SPF”, escribió Demi Moore en el texto de la publicación, en donde destacó el uso del protector solar para proteger la piel. En pocas horas llegó a los 50 mil "me gusta" y reafirmó su referencia en las redes sociales para marcar tendencia con su look.

Demi Moore Microbikini Instagram

Stephanie Demner disfrutó del calor de Mallorca y lució una microbikini negra que es tendencia para el verano

Stephanie Demner lució un traje de baño negro azabache en sus vacaciones en Mallorca y marcó tendencia. La influencer eligió para disfrutar los primeros días del verano europeo, un modelo que consistió en un conjunto de dos piezas de uno de los colores que serán de los más usados en todo el año.

El diseño trató de un corpiño triangular con tiras entrecruzadas por la zona del abdomen y una arandela en forma de corazón, mientras que en la parte inferior optó por una bombacha colaless cavada con tiras ajustables en los costados de la cadera.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

A su look le agregó pulseras metálicas, collares dorados, aros colgantes y el pelo con un efecto wet peinado hacia el costado. Además de esta microbikini, en la publicación en su cuenta de Instagram mostró otros diseños de trajes de baño que la acompañaron en su tarde de sol y playa.

“Más y más de mi colección. Obvio pueden usarla de top también”, escribió la modelo en el texto de su publicación en Instagram. Con el mar y las montañas de fondo, se mostró descansando y luciendo parte de sus microbikinis, lo que generó una gran repercusión entre sus casi dos millones de seguidores, quienes le dejaron cientos de comentarios elogiando su look y el destino de su viaje, como también miles de "me gusta" en tan sólo pocas horas de tener en línea su posteo.