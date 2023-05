De qué trata Trabajar: Eso que hacemos todo el día, el nuevo documental de Netflix

Esta docuserie analiza qué representa el trabajo para los estadounidenses en la vertiginosa época actual. Se estrenó el pasado 17 de mayo y tiene 4 episodios en total.

La serie muestra a Barack Obama paseando por Estados Unidos y entablando conversaciones con diferentes personas, desde empleados de los hoteles hasta los ejecutivos, desde el primero hasta el último, en un viaje para saber por qué estamos conectados.

Como ya lo hizo anteriormente Michelle Obama, ahora es el turno de Barack, de hacer su incursión en el mundo televisivo, también de la mano de Netflix, para mostrar y hacer un recorrido simple, extravagante, y especial.

Trabajar: Eso que hacemos todo el día es un paseo por las calles y por sus habitantes, interesante, cordial, muy liviano y cercano, un documental que consigue lo que quiere, pretende y busca: la naturalidad y lo especial en lo no especial de la mano de un tipo que tuvo un trabajo bastante difícil y especial.

Working: What We Do All Day | Official Trailer | Netflix