De qué trata La Maldición de Hill House, la serie furor en Netflix a nivel mundial

Está basada en la novela de 1959 del mismo nombre de Shirley Jackson. Se estrenó en el catálogo de la N roja el 12 de octubre de 2018 y en las últimas semanas dio un giro inesperado reapareciendo en el ranking semanal entre las sugerencias más vistas.

Con tan solo una temporada, compuesta por 10 capítulos de entre 45 a 60 minutos cada uno de duración, esta serie es un furor entre los suscriptores.

La trama se desarrolla entre dos líneas de tiempo, siguiendo a cinco hermanos adultos cuyas experiencias paranormales en Hill House continúan persiguiéndolos en la actualidad, y paralelamente muestran los acontecimientos que condujeron a la agitada noche de 1992 cuando la familia huyó de la mansión.

En dicho verano de 1992, Hugh y Olivia Crain y sus cinco hijos, Steven, Shirley, Theodora, Luke y Eleanor, se mudaron a Hill House para renovar la mansión, venderla y construir su propia casa, diseñada por Olivia.

Sin embargo, debido a reparaciones inesperadas, tienen que quedarse más tiempo, y empiezan a experimentar un creciente fenómeno paranormal, lo que resulta en una trágica pérdida y en la huida de la familia de la casa.

Veintiséis años más tarde, los hermanos Crain y su padre distanciado se reúnen después de que otra tragedia los golpea de nuevo, y se ven obligados a enfrentar cómo su tiempo en Hill House ha afectado a cada uno de ellos.

Embed - THE HAUNTING OF HILL HOUSE Official Trailer (HD) Netflix Horror Series