De qué trata El club de los corazones partidos, la serie que es furor en Netflix

La serie narra la historia de cinco peculiares desconocidos que forman un grupo de apoyo tratan de seguir adelante tras romper con sus respectivas parejas.

La serie aborda las relaciones que se crean luego de que una pareja se rompe. No llega a ser un sitcom tipo Friends, pero se la juega por un humor liviano que cada tanto arranca una sonrisa, pero no una carcajada, y trata de mostrar el lado positivo de la vida tras una separación.

Después de no poder olvidar a sus ex novias durante tanto tiempo, Raysa, Tina, Asep y Kori decidieron formar una asociación llamada Ex-Addiction Club. Más 1 miembro llamado Kevin, comienza su lucha para poder seguir adelante. Una serie de comedia de Salman Aristo. La serie de Netflix 'Ex' Addiction Club' comienza a transmitirse el 20 de abril de 2023, solo en Netflix.

Klub Kecanduan Mantan | Trailer Resmi | Netflix

El elenco de "El club de los corazones partidos" está conformado por los actores y actrices: