De qué se trata Cenizas del pasado, la miniserie que la está rompiendo en Netflix

Para descubrir la verdad sobre el incendio que destrozó a su familia hace 13 años, Anzu se hace pasar por ama de llaves al servicio de la señora del hogar de los Mitarai.

Esta serie se trata de una producción que, a pesar de haberse estrenado hace apenas algunos días, está entre las series más destacadas y que suman reproducciones.

"Esa mujer robó mi casa y mi familia...". Mei Nagano y Kyoka Suzuki interpretan los papeles principales en la serie de Netflix "Burn the House Down", un drama de venganza lleno de suspenso que comienza con una casa en llamas, que comienza a transmitirse en todo el mundo el jueves.

La adinerada familia Mitarai, que dirige su propio hospital, se encontró con una terrible desgracia cuando su casa se incendió.

Trece años después, Anzu Murata (Mei Nagano) visita la residencia de Mitarai con la esperanza de convertirse en su nueva ama de llaves, pero se encuentra con la hermosa pero intimidante segunda esposa del dueño, Makiko (Kyoka Suzuki).

Burn the House Down | Official Trailer | Netflix