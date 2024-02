De qué se trata Cautivar a un rey, la serie coreana que pasa de la acción al romance y es tendencia en Netflix

El k-drama se lanzó el 3 de febrero pasado, solo tiene disponible los dos primeros capítulos que duran una hora y se encuentran en su idioma original o doblado al español -los próximos se irán estrenando semanalmente.

En plena lucha por el poder, el rey se lía con una mujer misteriosa, cuya sed de venganza se convierte, a su pesar, en amor, dice la sinopsis oficial.

La cinta está protagonizada por Jo Jung Suk, Shin Se Kyung y Lee Shin Young, y gira en torno a un rey que, en medio de la lucha de poder entre la realeza y el Gobierno, se enamora de una enigmática mujer, cuyo oculto deseo de venganza se transforma en un amor poco esperado.

Embed - Captivating the King | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]