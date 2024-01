De qué se trata Amor en el Espectro, el reality de Netflix que sorprendió y emocionó a más de uno

La particularidad de la docuserie de Netflix es que ninguno de los protagonistas interpreta un papel particular, sino que todos ellos tienen autismo. El valor añadido de esta producción es que muestra con total transparencia en qué consiste tener autismo. Esa transparencia de la que se habla, tiene como objetivo romper los estigmas clásicos que se pueden tener de una persona con autismo.

Esta segunda temporada de la serie, que ya está disponible en Netflix, es ideal para los fanáticos de programas como “Love Is Blind” y “Perfect Match”, ya que navega por el mundo de las conexiones vinculares y las relaciones amorosas. Mirá el tráiler.

No siempre es fácil encontrar el amor. Para los jóvenes con trastorno del espectro autista, explorar el impredecible mundo de las citas representa desafíos únicos, dice la sinopsis oficial.

«Amor en el Espectro» es un reality show, es decir que son personajes de la vida real que no interpretan ningún papel, y todos ellos tienen trastorno del espectro autista. Los personajes de «Amor en el Espectro» tienen en común esta discapacidad para nada inhabilitante a nivel social. Por el contrario, los participantes tienen ganas de interactuar y tener amigos pese a sus dificultades innatas y propias de su condición.

Embed - Love on the Spectrum U.S. | Season 2 Official Trailer | Netflix