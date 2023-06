Dalma Maradona trató al presidente de Napoli de "viejo verde": qué pasó

Dalma Maradona historia Instagram 1 El primer ataque de Dalma Maradona contra el presidente de Napoli. Instagram

Casi inmediatamente después, la hija de Maradona lo destrozó con sus palabras: "A ver si te enteras, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él". Con esta frase, lo dejó muy mal parado a quien está al mando del club desde 2004.

Pero eso no fue lo único, sino que Dalma Maradona aseguró que el público no lo quiere: "Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabes que lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te putean a vos". De esta manera, la hija del 10 demostró que está dispuesta a tener una guerra contra Aurelio De Laurentiis.