Cuál es la película que te hará llorar: llegó a Netflix y cuenta sobre una familia que está a punto de romperse

Hablamos de “Aprender a soltar”, una creación de la talentosa Bornebusch, una actriz sueca que también sabe estar detrás de las cámaras. Por ejemplo, estuvo a cargo de los tres últimos episodios de “Bebé reno”, también en la N roja, y de la nominada al Emmy “Malas hermanas”, de Apple TV+. Pål Sverre Hagen, Sigrid Johnson y Olle Tikkakoski completan el reparto principal de la emotiva narrativa.

“Una madre agotada hace un esfuerzo desesperado por mantener unida a su familia llevándose a todos de viaje a la competencia de pole dance de su hija adolescente”.

¿Quiénes integran esta familia? Una madre superada por sus obligaciones, un padre que es terapeuta pero que no sabe comunicarse, una hija que practica pole dance y un hijo celíaco. Es decir, casi una comedia. Pero “Aprender a soltar” es un drama al 100%.

Embed - Let Go - Official Trailer [English] | Netflix