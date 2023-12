Cuál es la película histórica con Matt Damon y Robin Williams que llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana

El film gira en torno a un joven fuera de eje que lucha por encontrar su identidad y recibe ayuda de alguien que le abre la mente y el corazón. Además de haber sido un éxito en taquillas, la crítica especializada quedó rendida a sus pies. "Como Francis Ford Coppola hace con 'The Rainmaker', Van Sant demuestra cómo un profesional puede entretener con una potente -aunque no especialmente innovadora- historia”, declaró el diario norteamericano The New York Times.