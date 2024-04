Cuál es la histórica serie que sigue siendo furor y ahora llegó a Netflix

La serie, ya disponible en Netflix, estuvo al aire durante seis temporadas que se emitieron desde 1998 hasta el 2004 y fue nominada 50 veces a los Premios Emmy en diferentes categorías, logrando siete victorias: Mejor serie de comedia, Mejor casting en una serie de comedia (2), Mejor dirección para una serie de comedia, Mejor actriz principal (Sarah Jessica Parker) y Mejor actriz de reparto (Cynthia Nixon). Además, consiguió ocho Globos de Oro.

Sex and the City, una sensual e irónica comedia disponible en Netflix, sigue la historia de las cuatro mujeres las cuales entienden el sexo de maneras diferentes. La protagonista encarna a una encantadora mujer que vive en la duda constante y rechaza las opiniones sobre el sexo y la vida amorosa que difieren a su manera de ver y pensar. Siempre se encuentra en la búsqueda del hombre ideal, pero fracasa en el intento y sólo se encuentra con decepciones.

Por su parte, Miranda Hobber -una de las amigas de Carrie- es una abogada que pretende llegar lejos en su carrera profesional y no permitirá que el amor se interponga en el camino. Por otro lado, Charlotte York, procedente de una familia muy adinerada, tiene convicciones morales muy anticuadas. Y finalmente nos encontramos con Samantha Jones que encarna el modelo ideal a seguir de toda feminista, la voz de la lujuria y es la única que no se avergüenza de contar cada uno de los encuentros sexuales que tuvo.

