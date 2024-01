Cuál es el reality de Netflix que te atrapará con su premio: 11 desconocidos se tienen que repartir 250.000 dólares

El novedoso proyecto busca evidenciar cómo la avaricia y la el egoísmo pueden llegar a dar de baja las conexiones más fuertes. Lo interesante del guión de hechos reales es que los once participantes empiezan siendo ganadores y tienen la posibilidad de irse como triunfantes competidores a través de sus métodos más polémicos para salir invictos.

Estamos hablando de Confianza: El juego de la codicia (“The Trust: A Game of Greed”), un escenario que muestra las personalidades tal cual son, sus intereses, búsquedas y mecanismos psicológicos: todos buenos ingredientes para dejar atrapada a la audiencia del otro lado.

Spoiler: Los primeros cuatro episodios se lanzaron el miércoles 10 de enero en la plataforma que más queremos y durante las tres semanas siguientes llegarán los restantes.

En este reality, un grupo de extraños compite por un premio de 250 000 dólares. ¿Lo dividirán en partes iguales o se eliminarán unos a otros para llevarse lo máximo posible?, dice la sinopsis oficial.

Embed - The Trust: A Game of Greed | Official Trailer | Netflix