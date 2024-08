Cuál es el documental sobre mascotas que llegó a Netflix y responde una de las grandes dudas de nuestra vida cotidiana

Así, hace poco se estrenó En la mente de un perro, una película que cubre una amplia gama de temas relacionados con nuestros animales domésticos: su carácter, inteligencia, formas de comunicación y también los orígenes de su adiestramiento.

Según la sinopsis oficial, este documental nos lleva a un fascinante recorrido por el mundo de los perros, donde exploraremos datos científicos y aspectos emotivos sobre nuestros queridos compañeros.

La narración de Rob Lowe aporta un toque emotivo que promete convertir este producto audiovisual en una experiencia inolvidable.

Embed - Inside the Mind of a Dog | Official Trailer | Netflix