Cristina Pérez vuelve a Telefe pero no al noticiero: cómo será su nuevo programa

Cristina Pérez regresa a Telefe pero no para conducir el noticiero nocturno.

En diálogo con el conductor Pablo Montagna para el programa Pasa Montagna de Radio Rivadavia, Cristina Pérez se mostró feliz por haber abandonado Telefe Noticias. "No miro con nostalgia el año pasado ni miro como una pausa este momento porque estoy haciendo otras cosas. Y ahora esta semana empiezo a grabar mi programa nuevo en Telefe ", confesó en un primer lugar.

Con respecto a su futuro en televisión, la conductora reveló: "Estoy empezando de nuevo después del Martín Fierro de Oro con algo que no había hecho antes en la televisión. En teoría a mitad de octubre empezamos, todavía no hay fecha exacta". De esta manera, está próxima a dar el puntapié inicial en un programa que no será un noticiero.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez Rodolfo Barili no recuperará a Cristina Pérez en la conducción de Telefe Noticias. Redes sociales

Con respecto al contenido del próximo ciclo, explicó: "Estoy muy contenta porque durante mucho tiempo soñé con hacer en televisión algo que no fuera noticiero. El programa tiene varios formatos, porque tiene algo de biopic pero también tiene algo de reality". Todo esto deja muchas dudas en el público del canal, ya que no queda claro de qué tratará su ciclo.

Para finalizar, Pérez contó un poco más sobre su regreso a Telefe y dejó en claro que consiguió equilibrar su vida tras comenzar una relación amorosa con Luis Petri. "Tiene todos estos condimentos, así que es un desafío hermoso, pero no está tan alejado del periodismo, se mete más en lo biográfico y con las características y las matices de la entrevista", concluyó la conductora.

