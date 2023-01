Coronavirus: Cacho Fontana tuvo fiebre y debió ser trasladado a un hospital

Tras confesar que ni bien recibió la llamada fue corriendo hasta la clínica, la productora contó qué fue lo último que charló con su padre: "Lo vi desde lejos cuando lo trasladó la ambulancia. Le pregunté cómo estaba y me dijo que tenía frío, pero nada más. Calculo que también es porque la temperatura es de 10 grados".

Al recordar cómo se enteró que su padre tenía coronavirus, expresó: " Me llamaron la semana pasada. Antes, nos informaron por mail que había un caso positivo e iban a hisopar a todos los pacientes. Cuando llegó el resultado, como era asintomático, se decidió dejarlo ahí dado que el lugar estaba en condiciones de atenderlo, pero hoy tuvo que ser trasladado".

Si bien aseguró que el conductor no tenía miedo, recalcó que estaba tomando todos los recaudos necesarios para no contagiarse. "Estaba muy cuidadoso, con barbijo, con alcohol en gel, pero no tenía miedo. Como se sentía tan bien estaba seguro que no estaba contagiado", relató, al tiempo que aclaró que no ve a su padre desde el principio de la cuarentena. "Solo lo vi desde la vereda cuando una vez le llevé los remedios, pero siempre de lejos", aseguró.