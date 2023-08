Confirmaron detalles íntimos de la separación de Kun Agüero y Sofía Calzetti

“Les cuento que la decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad. Al parecer, el Kun hace de las suyas y no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, si no en el día a día, y ella le planteaba cosas que a él no le importaban”, indicó en un vivo de Instagram.

Aseguró que su fuente le reveló que, en el último tiempo, el exreferente de Independiente estaba “más celoso de lo normal” y hacía planteos por “cualquier cosa”. Como ella sufría eso, decidió separarse: “Ella habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él”.

“Sé que el Kun le ha puesto paños fríos al tema, pero Sofía no quiere saber nada con volver. La ruptura es definitiva lamentablemente, ojalá se revierta, pero es muy complicado que suceda una vuelta de la pareja”, concluyó.

El Kun Agüero confirmó su separación con Sofía Calzetti: "Estoy más solo que nunca"

Tras cuatro años de relación y luego de varias semanas de rumores de ruptura, el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero confirmó a través de las redes sociales su separación de Sofía Calzetti.

Todo comenzó cuando a partir de su cuenta de Twitter, Agüero informó que pronto tendría noticias para sus seguidores. Como respuesta un seguidor comentó "Ojo, están pasando cosas", a lo que el Kun respondió: "Pero es personal, nada de Kunisports je".

Ante ese comentario, un usuario le preguntó al exdelantero de Independiente si estaba pensando en casarse a los que Agüero respondió: "Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada".