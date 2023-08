Cinthia Fernández se sumó a la moda Barbie y lució una micorbikini rosa y estampada que fue furor

Graciela Alfano cruzó a Cinthia Fernández y explicó porqué no quiere trabajar con ella

La bailarina vistió un traje de baño de dos piezas en tono rosa con un estampado de animales y detalles en animal print. El conjunto trató de un corpiño con estilo crop top deportivo con una abertura cut out en la zona de la espalda y tiras dobles que se atan en forma de moño. La bombacha es de tiro alto, diminuta, con moldería de colaless y con tiras de ajuste en ambos lados de la cadera.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

A su look le agregó un maquillaje que combinó con su outfit, unas sombras en tonos rosados metalizados en la zona de los párpados, un delineado total black estilo cat eye, máscara de pestañas al tono y rubor en las mejillas.

El posteo reunió miles de “Me gusta” y comentarios por parte de sus fans, quienes dejaron sus elogios por la combinación y sus fotos, en donde demostró que le gusta la moda barbie y que se sumó a esta tendencia.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

La China Suárez aprovechó el calor de Miami para lucir una microbikini roja furor

La China Suárez publicó una serie de fotos vistiendo una microbikini rojo fuego desde Miami Beach. La actriz se encuentra en Florida junto a su familia descansando luego de un agitado comienzo de año y en esta oportunidad se mostró con un traje de baño que marca tendencia. Aprovechó el calor que está viviendo el hemisferio norte para realizar una sesión de fotos con uno de sus modelos favoritos.

En el perfil de su cuenta de Instagram, la artista compartió dos selfies en el que se pudieron ver detalles de su microbikini. La modelo eligió para pasar el día en la playa un conjunto que contó con dos piezas en tono colorado, uno de los colores que se impone en la temporada, con un corpiño simple con moldería triangular y con frunces. Agarrandose del pelo y con sus tatuajes a la vista, sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores.

China Suarez Microbikini roja Instagram

Como suele mantener acostumbrado a sus fans, en pocas horas superó los 100 mil "me gusta" y casi llegó a los mil comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el lugar donde se está quedando. A pocos días de haber lanzado su último tema, la modelo continúa marcando tendencia no sólo en la música sino también en la moda.