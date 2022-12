Cinthia Fernández prendió fuego a Defederico: por qué no le compró regalos a sus hijas

Además de no cumplir con la cuota alimentaria, ahora el exfutbolista quedó súper mal con sus hijas porque no les envió regalos para Navidad. Harta de la situación, Cinthia Fernández lo expuso en su cuenta de Instagram en un juego de preguntas y respuestas y, ante la consulta de un seguidor no dudó.

Con una comunidad creada, la bailarina junto a sus seguidores usaron el apodo de "Pérez" para denominar al exjugador de Huracán, en referencia al Ratón Pérez.

Uno de ellos preguntó: ¿Qué dijeron la nenas de que Papá Noel no pasó por la casa de Pérez? Ante eso, la panelista de Momento D compartió la respuesta y escribió: "Dijo que las nenas no le hicieron la cartita”.

Eso generó el repudio de sus seguidores, lo que la motivó a realizar una particular campaña tras compartir el duro mensaje que le envió a su ex: “Me sorprende que tengas plata para andar de viaje pero no para encargar regalos. No hay nada más de desinteresado que en una fecha tan importante no te hayas preocupado por crear y alimentar una ilusión”, dice parte de un mensaje que Cinthia le envió a Matías. “Te ahorrás la plata durante 12 meses por no pasar lo que te corresponde. ¡Dios mío! Para el Día del Padre te mando un pedazo de queso".