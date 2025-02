Charly García fue al Monumental y River le entregó una camiseta con su nombre

En el posteo, River puso solamente una breve pero significativa frase: "El maestro en casa"

image.png

No es la primera vez que el autor de clásicos como "Los dinosaurios" e "Inconsciente Colectivo" es homenajeado por el club del que es hincha confeso -al igual que el Flaco Spinetta-, ya que años atrás ha estado incluso en el campo de juego recibiendo una camiseta firmada por jugadores de River.

Lo que no todo el mundo sabe es que Charly originalmente era de hincha de San Lorenzo y se hizo millonaria por una serie de razones bastante curiosas. En una entrevista que brindó al Diario Olé en 2013, lo explicó de la siguiente manera. "Creo que fue para diferenciarme de mi viejo. Cuando me hice Gallina, 'traicioné' al Ciclón. Yo en el Gasódromo mataba. Pero en mi adolescencia me incliné definitivamente por River. Me gustó la camiseta, esos colores son alucinantes. Y porque cuando lo empecé a ver, en los 60, era un equipazo. Ermindo y Daniel Onega, Amadeo Carrizo, Pinino Más. Por ellos iba a la cancha. A veces solo, a veces con amigos. Como no teníamos plata, entrábamos cuando abrían las puertas en el segundo tiempo".