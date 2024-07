Cande Tinelli volvió a mostrar una microbikini que no pasará desapercibida en el verano mientras mandaba un potente mensaje

Cande Tinelli microbikini Instagram

Acompañando la publicación, Candelaria Tinelli escribió: "Con mis kilitos de más, a mantener el bronceado", lo que generó una gran cantidad de comentarios que luego salió a aclarar en las siguientes publicaciones. El naranja es un color que viene tomando protagonismo en este año y dejó en claro que será uno de los tonos del 2024.

Cande Tinelli microbikini Instagram

En la Golden Hour, Karol G mostró la microbikini bicolor que promete ser tendencia del verano

Karol G llamó la atención de sus seguidores en Instagram con una microbikini audaz, destacando su estilo y bronceado. La artista colombiana, reconocida en todo el mundo, no solo marca tendencia en la música, sino también en la moda, con la llegada de sus outfits a millones de personas con cada look que comparte.

En una reciente publicación, la cantante mostró una serie de fotos disfrutando del mar y el sol, luciendo una microbikini que capturó la atención de sus fans. La parte superior del conjunto de dos piezas se trató de un corpiño triangular con finos tirantes, mientras que la parte inferior es una bombacha colaless de corte alto. Este conjunto resalta su estilo único y su habilidad para seguir las últimas tendencias actuales.

Karol G microbikini Instagram

En cuanto a los detalles de su look, la artista optó por un maquillaje muy sutil. Dejó su pelo peinado en ondas naturales, sujetado por unas gafas de sol, dando una apariencia relajada y propia de alguien que está disfrutando el verano y descansando.

Karol G Microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, acumulando miles de "Me gusta" y comentarios de sus seguidores. Karol G, con más de 68 millones de seguidores en Instagram, sigue siendo una influencia clave en la moda y la música. Además de sus éxitos musicales como "Qlona", "Mi ex tenía razón" y "Provenza", su presencia en redes sociales continúa creciendo, consolidándola como una de las artistas más destacadas del momento.