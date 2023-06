Bizarrap compartió detalles de la Music Session #56 con Rauw Alejandro

En primer lugar, confirmó que se estrenará a las 21 hs. en Argentina , siguiendo con el horario en que difundió sus anteriores Music Sessions con otros artistas. Pero esto no fue lo único, sino que tanto él como Rauw Alejandro compartieron los primeros 20 segundos del tema, en el que se puede escuchar un beat diferente al estilo de Bizarrap .

Al final del instrumental, se puede oír al puertorriqueño decir: "Me mata lo que tienes puesto". De esta manera, ya se sabe cómo será el principio del tema, el cual es muy esperado desde hace tiempo por los fanáticos, que le pedían a ambos artistas que se juntaran para realizar este tema.

https://twitter.com/romanluque__/status/1671469104606109696 rauw alejandro acaba de poner un adelanto de la mussic session, va a ser un palo histórico pic.twitter.com/ZB6ZtVXK6x — PUCHONETA (@romanluque__) June 21, 2023

Tras darle RT a esta publicación, Bizarrap hizo lo mismo con uno del usuario @Agruuckk, quien escribió: "Ya estoy preparado para que las primeras 2 veces no me guste y después la esté cantando todo el día". Esta frase es muy popular entre los fanáticos del productor, ya que suele pasar que en la primera impresión no convence y luego se convierte en un hit mundial.