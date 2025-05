Benjamín Vicuña explotó contra la China Suárez y su relación con Mauro Icardi: "Me da tanta vergüenza".

Luego de que se filtrara una letal frase de la actriz sobre el chileno , el móvil de Intrusos fue a buscar al actor quien aceptó responder todo. “ ¿Cómo te cae todo esto que está pasando en las redes con la China, con Mauro y con tus hijos? ”, consultó el cronista, algo que generó la reacción inmediata de Vicuña: “Mirá, la verdad trato de no estar tan al tanto, porque hay cosas, hay mucha información y cosas que están buenas, otras que no. Yo sé cuál es la interna y en ese sentido nada, transmitir eso que es lo importante”.

Entonces, luego de mencionar que existe "una interna", añadió: “A ver, me da tanta vergüenza. Te lo digo sinceramente. Tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas. Cosas, permisos, viajes, vida, no vida familiar y cómo uno se arregla. Tener que estar dando explicaciones es rarísimo".

La China Suárez y Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio La pareja decidió festejarle el cumpleaños número 7 a su hija en casas separadas. Redes Sociales

En ese punto, aclaró que las cuestiones que tienen que ver con la crianza de Magnolia y Amancio "se conversan y siempre se preserva a los chicos".

“Mirá, son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece que están de más. Pero eso también se habla en privado y no voy a estar ocupando ni usando un programa de televisión para decir lo que me molesta, lo que no me molesta, se hablará en privado, pero la verdad que es difícil”, señaló.

“Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelot... que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños, sobre todo en los grandes. Uno ya debe tener a esta altura una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios que justamente son desde el resentimiento, desde la envidia o sencillamente desde la cobardía”, se sinceró.

Por último, despejó cualquier duda sobre su posición respecto a la posibilidad de que sus hijos se vayan a vivir a Turquía con la China e Icardi. “No, no hay posibilidad. No hay chance”, sentenció.