Aseguran que hay un motivo oculto por el que bajaron a la China Suárez de una película: "Un director casado"

Mauro Icardi rompió el silencio contra Wanda Nara: "Me impide ver a mis hijas"

“ No sabés la cantidad de cosas que recibí en contra de la China de gente del medio . Actrices, actores, directores, conductores, periodistas... Gente que me felicitó”, comentó la conductora este miércoles al aire de Sálvese quien pueda sobre las repercusiones del enfrentamiento que ambas tuvieron por mensajes .

Entonces, mencionó un dato al que accedió en las últimas horas referido al trabajo de Suárez: “Un director de cine, que no voy a dar el nombre porque está casado, y no me pregunten la película porque se van a dar cuenta quién es, hace unos años estaban por hacer una película muy buena, que tuvo mucha repercusión".

Aunque no mencionó el nombre del director involucrado, Latorre relató: "Ella hizo el casting para ser la protagonista, pero todavía estaban decidiendo. Públicamente, había contado que iba a hacer esta película y el casting se estaba tardando y se hablaba de otra actriz".

China Suárerz contra Yanina Latorre La modelo y la conductora se cruzaron fuerte en redes sociales. Redes Sociales

"Entonces, ella se cortó el pelo, porque el personaje necesitaba el pelo corto, y le mandó una foto en conch... al director con un mensaje que decía ‘para nuestra peli’”, reveló para sorpresa de los presentes en el estudio de América TV.

Además, Latorre detalló que la producción estaba en etapa de reuniones informales para comenzar el rodaje y que el incidente fue lo suficientemente fuerte como para modificar la decisión de contratarla: “No gustó lo que hizo y la terminaron bajando. Era un papel importante”.

“El tipo le dijo: ‘¿Vos no te das cuenta de que acabo de ser padre?’ Y no hizo la película. Y si vos le preguntás, ella dice que se bajó de esa película por otro proyecto", concluyó.