En medio de su pelea con Yanina Latorre, la China Suárez destrozó a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña: "Son dos..."

Durante el ciclo que conduce Ángel de Brito, y luego de una tarde de cruces en las redes sociales, la panelista citó un mensaje de Suárez: " Espero llegar a tu edad y no estar pelotudeando todo el día en Instagram ". Ante esto, le respondió con un contundente "no servís para nada", algo que la actriz replicó: "Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va".

"La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar...', le puse. 'Sí, ahora estoy de vacaciones', me escribió. Entonces le pongo 'vivís de vacaciones'. Porque convegamos que desde que está con Icardi...", continuó leyendo.

Benjamín Vicuña, China Suárez y Nico Cabré

Entonces compartió la respuesta de la ex Casi Ángeles: "'Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar...', me pone. 'A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado', le respondí. Porque la verdad nada es de ella".

Luego la panelista contestó: "Nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Querés que te explique lo que es la sociedad conyugal? Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. Porque encima te reitero: es de prestado".

En ese momento, la China continuó con el ataque pero, sin darse cuenta, reveló su pensamiento sobre los padres de sus hijos: "Sí, por eso estuve con ratas, y no me casé". "Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas", concluyó Latorre.