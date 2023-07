Bailando 2023: la sorpresa de Marcelo Tinelli y la respuesta de Lourdes Sánchez por la disputa de un bailarín

A poco más de un mes del inicio del Bailando 2023, las celebridades ya están confirmadas y, por lo tanto, se están armando los equipos. En ese sentido, Lourdes Sánchez, una de las participantes no ocultó su angustia y llanto por la inesperada decisión que tomó la producción del programa que será emitido a través de América TV.

Es que, en un principio, a la bailarina, una de las primeras confirmadas en el certamen, le habían confirmado que su equipo iba a ser con la coreógrafa María Laura “La Catta” Cattalini, y el bailarín Jonathan Lazarte, sin embargo, en las últimas horas, la esposa de Pablo “Chato” Prada, se enteró que finalmente ese no será su grupo de trabajo. ¿Qué pasó?

La producción decidió hacer cambios en la conformación de los equipos y el bailarín campeón junto a Noelia Marzol en 2021 podría terminar siendo el compañero de Flor Vignia. Tras ello, Sánchez no pudo ocultar su tristeza e hizo su descargo en LAM.

“Estaba recontra dolida, con ese dolor que te dan ganas de llorar, ni siquiera era bronca. Siento que no les importé. Me tendrían que haber cuidado un poco. Me sentí más ninguneada que otra cosa”, se sinceró la bailarina.

Y siguió con su descargo: “Yo siempre estoy. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta ir de segunda opción. Y estuve así en un montón de circunstancias, salvando las papas y lo doy todo. Es más, a mí no me llaman de otros canales porque siempre estoy con la camiseta puesta de este programa”.

Bailando 2023: Lourdes Sánchez le responde a Marcelo Tinelli

Tras esas duras declaraciones, en diálogo con C5N, Marcelo Tinelli le respondió y explicó la situación: “Fueron lágrimas que también me conmovieron, nunca me lo esperaba que Lourdes llorara. No entiendo por qué llora si el marido trabaja en la producción”.

En esa misma postura, y risueño, el conducto aseguró que le gusta pelearla a la conductora de Buena Tarde y explicó la situación que se dio con los cambios. “La banco y quiero a Lourdes, y me gusta pelearla un poquito… Ese bailarín que tenía es el que iba a tener Cande (Tinelli) o el que puede tener ella si es que viene, que ahora está con Flor Vignia. Es decir, ahora todos se pelean con el campeón que es Jony Lazarte”.

Tras estas declaraciones, en su programa en C5N, Lourdes Sánchez le respondió a Tinelli, con quien no es la primera vez que tiene un cruce por cuestiones que tienen que ver con el programa antes de que empiece.

“Siempre me descansa Marcelo. Él no me valora y se lo dije el viernes en la cara que estuvo mal porque se van pasando la pelota de quién tiene la culpa, pero estuvieron mal”, aseguró la conductora y negó que peligrara su participación en el programa. Sin embargo, como hay confianza entre ello, ambos conductores dejan entrever que estas chicanas las hacen por la buena amistad que los unen desde hace años.