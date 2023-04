Lourdes Sánchez le respondió a Marcelo Tinelli tras su opinión sobre el jurado del Bailando

En un mano a mano con Intrusos, el notero del ciclo que conduce Flor de la Ve, le comentó a Tinelli sobre los dichos de Sánchez y el actual director artístico de América respondió sin filtros: “¿Quién? ¿Lourdes Sánchez?... ¡Uy, qué macana! No sé si hacer el programa ahora”.

Y agregó: “Primero, que se dedique a terminar su casa en Corrientes. Que se dedique a los carnavales. A mí me encantaría tenerla en la pista (a Lourdes Sánchez), pero que no opine del certamen. Al certamen lo armamos nosotros. Por ahí, ella cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer del Chato Prada”.

La respuesta de Lourdes Sánchez a Marcelo Tinelli por el cruce sobre el Bailando 2023

Tras los dichos de Marcelo Tinelli, la bailarina le respondió al conductor en su programa “A la Tarde” por C5N, que conduce junto a Julieta Camaño.

Hablando con sus invitadas y exparticipantes del rality, Mariela “La Chipi” Anchipi y María Fernanda Callejón, Lourdes reconoció que tuvo varias peleas con el empresario televisivo, sin embargo, confesó que “esta vez” lo vio “un poco serio, enojado”.

“En realidad, lo que hice fue dar una opinión. Los que trabajamos en esto sabemos que viene y te preguntan y vos das tu opinión que es personal, de lo que me gusta y no me gusta. Después van los noteros que te exageran todo”, explicó.

Por otra parte, confesó que esta pelea mediática la angustia ya que a Tinelli lo considera su "jefe” y, además, porque “él fue el primero que me dio la oportunidad en la televisión”. “Le debo un montón a Marce, lo quiero mucho, es mi amigo, pero si me preguntan creo que tengo la voz autorizada para hablar”, sentenció.

Al ser consultada si se sintió ninguneada por lo dichos del exconductor de ShowMatch, la bailarina aseguró: “Siempre me ningunea, pero después también me da la posibilidad de ser jurado. Muchas veces le tiro algunas ideas que se me ocurren porque es que amo el programa y tengo mi marido trabajando ahí”.

Tras su descargo, Lourdes le dejó un contundente mensaje al papá de Candela, Micaela, Juana, Francisco y Lorenzo: “Cuando quieras te invito a los carnavales de Corrientes, y a mi casa que ya la voy a terminar de poco. Me puedo dedicar a eso, a opinar, a ser madre y muchas cosas”.