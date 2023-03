Arranca Peronismo Para Todos, con la conducción de Dady Brieva

"Hay que revitalizar al peronismo. Hay una proscripción y hay una autoproscripción. Es como en La Metamorfosis, de (Franz) Kafka. Cuando te dicen que sos un animal, sos un animal, vos te terminas creyendo que sos un animal. Entonces ya no ladras, ya no movés la cola para que el patrón no se enoje. Y te hacen perder la naturaleza", anticipó Brieva.

Dady describió a su nuevo ciclo como "un grupo de comando, de inadaptados, de trinchera, de francotiradores". Y sostuvo que lo que más lo "excitó" para volver a la TV a los 66 años (los cumplirá el 5 de marzo) es "empezar a desanudar esos gritos que eran ¡Viva Perón!".

"Vos vas a un shopping, a un balneario, a un country, y siempre aparece alguno que te dice 'yo soy peronista', como con vergüenza. ¡Yo soy peronista, porque con Perón vivimos los momentos más felices de nuestras vidas!", agregó el conductor