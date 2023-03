Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un cardigan negro y un look deportivo en las calles de París

Es habitual que Antonela Roccuzzo marque tendencia en las redes sociales con sus dos estilos favoritos: los looks total black y la ropa de entrenamiento . Este fin de semana decidió combinarlos y se robó todas las miradas con un conjunto deportivo negro de pantalón, gorra y cardigan ideal para el otoño 2023.

Para la parte superior optó por una sencilla remera blanca y un cardigan tejido en color negro. El suéter, que le llegaba hasta la cintura, también tenía mangas anchas para combinar con el pantalón. La parte del frente no tenía botones y quedaba abierta para mostrar la remera.

Lo que llamó la atención fueron los accesorios que Antonela eligió para completar el look. Se trata de una gorra y un bolso de viaje para ropa deportiva, ambos en tonos negros y con el logo de la marca Alo. Por último, la empresaria llevó el pelo suelto y con algunas ondas en las puntas.

Antonela Roccuzzo look deportivo negro 19-03-23 Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo lució un delicado accesorio que marcó tendencia en redes

El look total black que Antonela Roccuzzo lució en el desfile de Louis Vuitton causó furor en las redes sociales. La rosarina llegó al Fashion Show que se realizó en París con una combinación de vestido, botas y cartera en color negro que completó con accesorios dorados, entre los que se destacó un delicado collar.

Antonela eligió llevar un juego de aros y anillo de la joyería parisina Rainbow K. Ambos tenían una base dorada, formas geométricas y pequeños diamantes plateados. En el caso del anillo, valuado en 1.730 euros, también llevaba una pieza de ónix negro, considerada una piedra de protección.

El escote con detalles cut out era el aspecto más llamativo del conjunto, así que la empresaria decidió usar un collar con un diseño sencillo para no sobrecargar el look. El elegido fue el modelo Bamboo que imita la típica caña de esa planta.

Se trata de una gargantilla redonda donde se combinan segmentos de oro de 14 kilates y otros con diamantes blancos, haciendo juego con los otros accesorios. Este collar cuesta 16.880 euros y también puede comprarse en set junto a los aros y anillos.