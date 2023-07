Antonela Roccuzzo lució un look con guiño para el Inter de Miami en la presentación de Messi

La rosarina bajó del auto con pantalón tiro alto de estilo cargo ajustado en la cintura y con pata de elefante. Combinó esta prenda con un crop top blanco con breteles finos , estilo lencero, con tiras que se entrecruzan y anudan al frente. Además, le sumó a su look un par de sandalias en off white con taco cuadrado y plataforma y una cartera Lady Dior tipo minibag blanca con detalles colgantes en dorado.

Además de la pareja, también asistieron a la presentación Thiago, Mateo y Ciro Messi, quienes caminaron de la mano de sus padres con las camisetas edl nuevo club y bermudas que combinaron con accesorios al tono. El mayor además le sumó una gorra negra con inscripciones rosas y unas zapatillas urbanas fucsias.

Antonela Roccuzzo Redes sociales

Finalmente llegó el día en el que presentaron a Messi en su nuevo equipo y como era de esperarse, fue un evento que disfrutó toda la familia. El 10 llega como refuerzo al Inter Miami en la Major League Soccer esperando remontar la pobre campaña que viene llevando adelante. Se espera que en pocos días debute contra el Cruz Azul en la primera fecha de la Leagues Cup.

Antonela Roccuzzo Redes sociales

Nati Jota recordó el calor del verano con una microbikini marrón que será tendencia en 2024

Nati Jota revivió sus vacaciones en México al compartir un recuerdo en donde lució un traje de baño marrón. La influencer posó para la cámara con un conjunto de dos piezas en tono marrón oscuro. Este diseño destacó por su corpiño armado con taza y una bombacha colaless ultracavada.

Con un tono nostálgico, Nati Jota recordó sus vacaciones en México a través de sus publicaciones en las redes sociales. Además, en sus historias, compartió reflexiones sobre su experiencia, mientras se la ve apoyada en una pared, con el pelo atado y posando con uno de sus trajes de baño que más usó en su viaje.

Nati Jota microbikini Marrón Instagram

"Esta foto no me gustó para el feed, pero sí para la historia. No me encanta, pero tampoco quiero que se olvide rápidamente, tal vez tiene su lugar”, escribió la periodista que dejó en claro también sus deseos por irse de vacaciones. Luego, añadió: "La pose es un poco extraña y, de hecho, me dolía la cintura. Lelu lo hacía de manera mucho más natural y yo simplemente la copié".