Animals As Leaders, la banda de metal progresivo, llega en diciembre al Centro Cultural Konex

La banda de metal progresivo instrumental estadounidense Animals As Leaders , desembarca en Buenos Aires para brindar un show el próximo 7 de diciembre en el Centro Cultural Konex.

La visita a la Argentina llega con grandes novedades. Luego de seis años desde el lanzamiento del aplaudido The Madness of Many, el trio presentó en marzo su última producción: Parrhesia y repasará su repertorio en su regreso al país.