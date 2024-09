Anabel Sánchez: "No importa de donde sos sino hacia donde querés ir"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la joven de 18 años recordó cómo fueron sus primeros pasos: "Al comienzo fue mucha información para mi cabeza. Me sentía muy ajena al medio, y hubo muchas personas que me quisieron apagar".

"Me llegaban comentarios de personas diciendo que 'tenía que aprovechar el momento porque esto va a terminar' y 'que me aleje de ese patio de mi casa humilde'. Era como que no querían que fuera como soy", reveló.

Anabel es una chica de barrio, que tuvo muchas carencias, y que fue víctima de la violencia de género junto a su mamá, por parte de su padre: "Yo sabía que no quería eso para mi vida. Era algo ingenuo, yo jugaba y me ponía frente al espejo. Y soñaba con ser una estrella".

Su búsqueda de fama empezó cuando era chica, hace 7 años, cuando empezó a grabar videos y a subirlos a las redes sociales. Siempre supo que ahí iba a lograr hacerse conocida. Mientras tanto su vida no era nada fácil: "Me daba vergüenza ir a buscar ropa que tiraban en la feria (de Solano) y la rescataba para venderla para poder comer", contó sobre su pasado.

La joven destacó la fortaleza y el ejemplo que es su madre: "Mi mamá me enseñó a romantizar nuestras carencias, y los maltratos de mi papá". Así, aprendió a rescatar lo bueno de todo lo malo que le pasó. Reflexionó que "es importante hablarlo, aceptarlo, son experiencias que hay que sobrellevarlas".